هاشم: للتعاطي بحكمة وعقلانية مع القضايا الضاغطة￼

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “الأجواء الملبدة التي تحيط بوطننا تتطلب التعاطي بحكمة وروية وعقلانية مع المشكلات والقضايا الضاغطة بين كافة القوى والمكونات الوطنية، والابتعاد عن لغة الشحن والتحريض والاثارة، للوصول الى المساحة المشتركة التي تسمح بفتح نقاش موضوعي وواقعي لكل جوانب الأزمة، لإيجاد الحلول الناجعة الانقاذية ومن خلال رؤية واضحة بعيدة عن السياسات الخاطئة التي ادخلتها في متاهات ما نحن عليه اليوم”.
وقال: “نقترب من مهلة استحقاق اساسي في الحياة السياسية الوطنية، فإن مقاربته يجب الا تخرج عن ما يجمع ويوحد بين اللبنانيين بكل انتماءاتهم لان الظروف الاستثنائية تتطلب دقة في الخيارات السياسية بما يحفظ التوازن والثوابت والمبادىء في المسار الوطني العام لأن التجربة طوال العقود الماضية من عمر الوطن، أثبتت ان هذا الوطن لا يحكم بمنطق الغلبة والرهانات والارتباطات التي تحاول ان تبدل من هوية وانتماء الوطن ولو بحدود معينة”.
أضاف: “نمر بمرحلة مالية واقتصادية خارج المألوف تتطلب دقة في القرار بعيدا عن تسجيل المواقف والانتصارات الشعبوية من زاوية المصلحة الوطنية المتوازنة”.
وختم: “ما يطرح في هذه الايام من افكار لانهاء دراسة الموازنة وارتباط ذلك بسعر الدولار الجمركي انما هي مسوؤلية الحكومة، وأي قرار يجب ان ينطلق بوضوح من مصلحة الناس وقدرتهم على تحمل الأعباء”.
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