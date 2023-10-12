هاشم: لم يعد جائزا السكوت عن الجرائم في غزة

اعتبر النائب قاسم هاشم في تصريح ان” ما يجري في غزة من عدوان مستمر ممنهج ابادة جماعية ينفذها العدو الاسرائيلي بغطاء ودعم غربي، وللاسف يترافق بصمت عربي اسلامي وكأن ما يصيب غزة وشعبها منذ ايام من ضمن خطة للقضاء على الشعب الفلسطيني وقضيته “.
واكد انه”لم يعد جائزا السكوت عن الجرائم التي ترتكب بحق البشر والحجر والشجر ، والمطلوب تحرك عاجل لاصحاب الضمائر اذا ما بقي منهم، امام ما يتعرض له ابناء غزة، لوضع حد لهذه الهمجية التي تجاوزت النازية والفاشية، وبسلاح الدول المدعية حماية حقوق الإنسان وهي تمارس ابشع انواع الظلم بما تقدمه من سلاح تدميري للاسرائيلي ليمعن في عدوانيته”، مشددا على” خطوات سريعة انقاذا للاطفال والنساء وهذه مسؤولية العرب والاحرار في هذا العالم “.
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