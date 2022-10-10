هاشم: متفائلون بشأن اتفاق ترسيم الحدود والبلد لا يتحمل رئيس تحدّ￼

أعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، ورداً على سؤال عن سبب تحديد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ 13 تشرين الأول، أن “هدف رئيس مجلس النواب نبيه بري تفعيل الجلسات”.
وقال هاشم: “ليس بالضرورة أن نصوت في جلسة الخميس بورقة بيضاء أيضاً والبلد لا يتحمل رئيس تحدٍّ”.
وفي ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قال: “لا يمكن الوصول إلى اتفاق أو معاهدة مع العدو الإسرائيلي ولن يُحال اتفاق الترسيم إلى مجلس النواب”.
وتابع في هذا الصدد: “متفائلون بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية ولبنان متمسك بملاحظاته لحماية حقوقه، ومزارع شبعا لا تحتاج لمفاوضات وهناك ثبوتيات تؤكد أنها أرض لبنانية وننتظر تحريرها فقط”.
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