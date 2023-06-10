هايلي زوجة جاستين بيبر تستحم بالحليب.. وصور تستفز الجمهور!

شاركت عارضة الازياء العالمية وزوجة النجم الكندي جاستن بيبر هايلي بيبر الجمهور مجموعة صور لها، وهي تستحم بالحليب، كنوع من الدعاية لمستحضراتها التجميلية.
الصور أصابت غضب الجمهور، وإعتبروا أنها كانت تثير حالة من الجدل.
وتمتلك هايلي، مجموعة مجوهرات رائعة وباهظة الثمن وهي لا تنتظر المناسبات والسجادة الحمراء لتظهر بمجوهراتها، بل نشرت صوراً ليديها على صفحتها الخاصة حيث امكن رؤية مجوهراتها التي تقدر كالتالي: يحتل مركز الصدارة في مجموعة بيبر المنوعة، خاتم خطوبتها الذي قدمه لها جاستن بيبر عام 2018 وهو من تصميم Jackson ، ويتميز هذا الخاتم بالماسة بيضاوية الشكل تترواح بين 6 و10 قيراط وهي
مرصعة على قاعدة من الذهب الاصفر. يقدر سعر هذا الخاتم بـ 500000 دولار اميركي.
يضيف سوار الخلود المستدير من الذهب عيار 18 قيراطًا والياقوت الوردي مع تفاصيل متقاطعة بُعدًا آخر لمجموعة هايلي. الياقوت الوردي، الذي يرمز إلى الثقة والولاء والإخلاص ، هو أكثر الأحجار الكريمة ذات اللون الوردي قيمة بعد الماس الوردي بالنظر إلى ذلك ، يقدر الخبراء أن هذا الخاتم تبلغ قيمته حوالي 40 ألف
دولار.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا