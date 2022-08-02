هبة طبيّة تركيّة… الأبيض: مساعدة هامّة

تسلّم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض الهبة التركية من سفير تركيا علي باريش أولوسوي، وتتضمن 11 حاوية من الأدوية والمستلزمات الطبية، في حضور الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، في مستودع الأدوية التابع لوزارة الصحة في الجامعة اللبنانية في الحدت.
وألقى اللواء خير كلمة قال فيها “استنادا إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تم تنفيذ مذكرة القرار باستلام 11 حاوية هبة أدوية ومعدات طبية لصالح الهيئة العليا للاغاثة على ان تسلم اليوم لصالح وزارة الصحة وسيتم بالتالي توزيعها على المراكز والمستشفيات الحكومية”.
وأضاف “ليست المرة الأولى من الهبات والمساعدات التي تقدمها الدولة التركية والسفارة التركية للبنان، ونحن باسم رئيس الحكومة وباسم الشعب اللبناني واركان الدولة نوجه الشكر لدولة تركيا وشعبها الذين يقفون بصورة دائمة الى جانب الشعب اللبناني. واعود واكرر انها ليست المرة الاولى التي تصلنا المساعدات التركية، فمنذ شهرين تقريبا وصلنا اكثر من عشرة الاف حصة غذائية وادوية ومعدات طبية وغيرها وتم ادخالها عن طريق هيئة الاغاثة وبموافقة دولة الرئيس وتم تسليمها الى السفارة التركية في لبنان التي بدورها قامت بتوزيعها. ونشكر مجددا هذه الهبات التركية واللسان يعجز عن التعبير ونشكر في الاطار كل الدول الاوروبية والدول العربية ودول الخليج وغيرها التي تقدم لنا المساعدات لاسيما في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر فيها لبنان”.
اولوسوي: من جهته، لفت السفير اولوسوي إلى أن “من دواعي سروري ان اشارك في هذا الاحتفال من خلال التقدمة التركية للحكومة اللبنانية من ضمن التزاماتنا للشعب اللبناني وهي عبارة عن 90 طنا من المستلزمات الطبية والادوية هبة الى وزارة الصحة اللبنانية. ونأمل ان تساعد هذه التقدمة في تطوير المساعدات الطبية لاخوتنا اللبنانيين وتساندهم في ازمتهم”.
الأبيض: بدوره، رحب الأبيض “بالمبادرة الكريمة من اخوتنا في الدولة التركية الشقيقة لمساعدة الشعب اللبناني وخصوصا القطاع الصحي عبر هذه المنحة الكبيرة التي نتسلمها اليوم وهي عبارة عن اكثر من تسعين طنا من المواد الطبية والادوية والتي سيكون لها دور كبير في دعم قطاعنا الاستشفائي ولاسيما القطاع الاستشفائي الحكومي وتوفير الدعم للمريض في لبنان الذي يتعذب على ابواب المستشفيات. هذه الهبة التركية التي نتسلمها اليوم تشكل مساعدة هامة، لكي نستمر كوزارة صحة عامة في تقديم الخدمات الصحية وتوفير التكاليف الاضافية على المريض الذي يتلقى العلاج في المستشفيات الحكومية”.
وتابع “بالاضافة إلى ذلك هنالك جزء مهم جدا من هذه المساعدة التركية وهي عبارة عن ادوية وخصوصا الادوية التي تذهب الى مراكز الرعاية الاولية والتي تدعم المرضى الذين يقصدون هذه المراكز وخصوصا المرضى الذين ليس في استطاعتهم ان يحصلوا على علاجاتهم من الصيدليات بحيث اصبحت غالية الثمن. وهذه الهبة من الادوية التركية ستوزع مجانا في مراكز الرعاية الاولية التابعة لوزارة الصحة”.
وشكر الأبيض “كل الدول التي تقدم الهبات والمساعدات للبنان لا سيما الدولة التركية، خصوصاً وان ذلك يأتي نتيجة للزيارة التي قام بها الرئيس نجيب ميقاتي الى تركيا في شباط الماضي والوعد الذي اعطاه اياه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في شان زيادة الدعم للبنان لا سيما القطاع الصحي. ونشكر مجددا الدولة التركية والتي قدمت الكثير من المساعدات سابقا واهمها “المستشفى التركي” في صيدا المتخصص في معالجة الحروق والذي فاقت تكلفته العشرين مليون دولار وسنفتتح جزءا منه في الشهر التاسع وسيقدم الدعم للمريض اللبناني”.
وختم “أكرر شكري للدولة التركية التي وقفت إلى جانبنا دائما وسيكون هنالك المزيد من المساعدات للبنان والدعم للدولة اللبنانية”.
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