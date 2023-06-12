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“هجمة ديبلوماسية” أوروبية تجاه وزارة الخارجية (الجمهورية)
محلي
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الإثنين 12 حزيران 2023
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كشفت مصادر ديبلوماسية لبنانية لـ”الجمهورية”، قبل يومين على مؤتمر بروكسيل للنازحين وقبل 48 ساعة على جلسة مجلس الوزراء، عن “هجمة ديبلوماسية” أوروبية في اتجاه وزارة الخارجية حيث من المقرر ان يلتقي وزير الخارجية عبدالله بوحبيب قبل ظهر اليوم سفيرة فرنسا آن غريو وبعدها سفير روسيا ألكسندر روداكوف فالسفيرة السويسرية ماريون وايخلت، وهي لقاءات مخصصة للبحث في أكثر من ملف ديبلوماسي ولا سيما تلك المتصلة بملف النازحين السوريين وعناوين اخرى مدرجة على جدول اعمال المؤتمر في بروكسيل.

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