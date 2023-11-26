هدوء حذر في المناطق الحدودية يخرقه تحليق لطائرات تجسس معادية

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في صور، أنه مع دخول وقف إطلاق النار في غزة يومه الثالث، تسود المنطقة الحدودية في القطاع الغربي من جنوب لبنان صباح اليوم حال من الهدوء الحذر يخرقه من وقت الى آخر تحليق للطيران التجسسي نوع “ام كا” فوق اجواء قرى صور، لا سيما فوق النافورة والساحل الجنوبي وصولا حتى أجواء مدينة صور ساحلا وعلما الشعب مروحين الضهيرة وطير حرفا شرفا .
فيما تجوب دوريات ل “اليونيفيل” ترافقها اليات للجيش على طول القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة.
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