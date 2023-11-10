هدوء حذر وطيران استطلاعي معادٍ فوق القطاع الشرقي جنوبًا

خيّم على القطاع الشرقي صباحًا هدوء حذر بعد ان شهدت بلدات قضاء مرجعيون مساءً صعباً حيث تعرضت بلدات برج الملوك، خراج الخيام الوزاني، حمامص، عديسة والبويضة وسهل مرجعيون الى قصف مدفعي مركز بالقنابل الفوسفورية والقذائف الثقيلة، ادى الى تضرر عدد من المنازل المأهولة في البويضة والتي شاءت القدرة الالهية ألا يصاب أحد بأذى كون اصحابها اخلوها منذ بدء العدوان. اما الطيران الاستطلاعي فلم يفارق اجواء المنطقة حتى الساعة.
كما شهدت بلدة العديسة اشتباكات عنيفة بعد ان استهدفت المقاومة الاسلامية مستعمرة مسكف عام والمطلة بقصف مركز من لبنان.
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