هدى حداد تكشف كواليس لقاءاتها بشقيقتها فيروز…”هذا معيب”

أعربت الفنانة اللبنانية هدى حداد، شقيقة المطربة فيروز، عن سعادتها بتكريمها من قبل مهرجان “الموريكس دور” بدورته الـ 22، التي تنطلق الأحد الـ 17 من سبتمبر/أيلول، عن مجمل أعمالها.
وشكرت “حداد”، خلال حديثها مع “فوشيا”، الفنان ومصفف الشعر جو رعد، وخبير التجميل سامر بريطع، على الاهتمام بإطلالتها خلال المهرجان، مشيرة إلى أنهما اختارا لها إطلالة بسيطة تتلاءم مع ضخامة الحدث.
وأوضحت شقيقة فيروز أن السبب الأساسي لغيابها عن اللقاءات الإعلامية هو رغبتها الدائمة بالابتعاد عن الأضواء، وعلقت: “يمكن طباعي السبب، اعذروني أنا الخسرانة”.
وتابعت: “أجد نفسي من خلال الأعمال الفنية التي أقدمها على المسرح، وهذا ما جعلني أبتعد عن التلفزيون. حققت الكثير من النجاحات إلى جانب فرقة كركلا، وأتمنى أن يفسح لنا المجال بتقديم الكثير من الأعمال في لبنان، خاصة أن الجمهور بحاجة إلى الفرح”.
وكشفت الفنانة هدى حداد أنها تلتقي كثيرا بشقيقتها فيروز، وتستمتعان بوقتهما معًا، موجهة رسالة شديدة اللهجة إلى الأشخاص الذين يروجون لشائعات تدهور الوضع الصحي للأخيرة، قائلة: “هيدا الأمر معيب ومش مسموح أبدا”.
المصدر: فوشيا
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