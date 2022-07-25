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هذا آخر ما سجله عداد كورونا￼
محلي
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الإثنين 25 تموز 2022
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2426 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

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