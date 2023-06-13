هذا ما أبلغه جنبلاط لبري… و”ثمة كلام آخر بعد الجلسة” (الديار)

اكدت مصادر مطلعة لـ”الديار” ان وليد جنبلاط ابلغ الرئيس نبيه بري انه اتخذ موقفا ينسجم مع الاجماع المسيحي “لدقة المرحلة”، جازما ان الوزير السابق جهاد ازعور لن يصبح رئيسا، وثمة كلام آخر بعد الجلسة.
حضر الملف الرئاسي في لقاء بين بري والسفيرة الفرنسية آن غريو التي غادرت من دون الإدلاء بتصريح. ووفقا للمعلومات، لم تتحدث السفيرة امام بري لا تلميحا او على نحو صريح عن اي تغيير في المقاربة الفرنسية للاستحقاق، ولفتت الى ان المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيزور بيروت في القريب العاجل، لتزخيم حركة الاتصالات السياسية، وكانت حريصة ومهتمة بمعرفة نتائج جلسة يوم الاربعاء. وتمحورت اسئلتها حول احتمالات انتاج رئيس من عدمه، واوحت بان باريس مهتمة بعدم تعرضها لنكسة سياسية جديدة على الساحة اللبنانية، اذا اسقطت مبادرتها من خلال “تهريب” التصويت لازعور!
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