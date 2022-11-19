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هذا ما سجله سعر الصرف صباحا…!
محلي
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السبت 19 تشرين الثاني 2022
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سجل سعر صرف الدولار في السوث السوداء صباح اليوم السبت, ما بين 39950 و39900 للدولار الأميركي الواحد 

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