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هذا ما سجله سعر صرف الدولار صباح اليوم…!
محلي
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الإثنين 31 تشرين الأول 2022
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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين, ما بين 36200 و36300 للدولار الأميركي الواحد

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