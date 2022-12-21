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هذا ما سجله سعر صرف الدولار عصرا…!
محلي
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الأربعاء 21 كانون الأول 2022
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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم الأربعاء, ما بين 45400 و45500 للدولار الأميركي الواحد

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