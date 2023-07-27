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هذا ما سجله سعر صرف الدولار مساءً
محلي
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الخميس 27 تموز 2023
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سجل دولار السوق السوداء مساء اليوم الخميس سعرا يتراوح بين 90000 ليرة للمبيع و 90500 ليرة للشراء.

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