هذا ما طلبه “التوحيد العربي” من وزير الدفاع

دعت امانة الاعلام في حزب” التوحيد العربي “في بيان، “وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم الى توقيع الاقتراح الذي وقعه قائد الجيش العماد جوزاف عون لتأجيل تسريح رئيس الاركان اللواء أمين العرم”.
وأكد البيان ” اهمية هذه الخطوة منعا لوقوع الفراغ داخل المؤسسة العسكرية”، مشيراً الى” الدور الإيجابي الذي قام به اللواء العرم في الفترة السابقة وداخل المؤسسة العسكرية التي تزداد الحاجة اليوم الى دعمها ومساندتها كي تبقى متماسكة وقادرة على القيام بمهامها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وعدم انتشار الفوضى” .
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