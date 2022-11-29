هذا ما طلبه هاشم من وزير الدفاع

أمل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح بعد لقائه وزير الدفاع الوطني موريس سليم، “ان تلتزم الحكومة بما عليها من واجبات لتؤدي الحقوق لاصحابها بعد طول انتظار لسنوات خلت بما يتعلق بالحقوق المترتبة لأصحاب الاملاك المشغولة من قبل قوات “اليونيفيل” في مناطق وجودهم على امتداد مساحة الجنوب الى اعالي العرقوب، ولا يجوز التغاضي او التأخر في دفع المستحقات خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الظاغطة”.
ونقل هاشم عن سليم تجاوبه، لافتا الى انه “اجرى الاتصالات اللازمة لتأمين الاموال لتصل لاصحابها وهذا حق وواجب الدولة”.
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