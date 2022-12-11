هذا ما فعله لايصال مواد مخدرة لأحد السجناء في روميه!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي “بتاريخ 28-12-2022، وأثناء زيارة: ع. ك. (مواليد العام 1999، لبناني) إلى سجن رومية- مبنى المحكومين، للنزيل: ع. م. (مواليد العام 1997، سوري).
أقدم على استخراج كمية من المخدرات عبارة عن /70/ حبة مخدرة نوع بيبومورفين وحوالي /35/ غ من مادة حشيشة الكيف من مكان حساس في جسمه، وفي خلال خروجه من غرفة المواجهة وضعها في عبوة مياه فارغة تستخدم كسلة، كانت مربوطة بخيط نايلون مدلاة من شباك إحدى الغرف المطلة على الباحة الخارجية للسجن. على الفور، تمكن عناصر السجن من توقيفه بالجرم المشهود.
باستماعه، اعترف بما نسب إليه، وبأنه أدخل الممنوعات إلى السجن بالتنسيق مع سجين آخر يدعى: ع. س. (مواليد العام 1999، لبناني)، كما تبين أنه زعم بأن لديه صلة قرابة مع (ع. م.)، كان الأخير قد زوده باسمه، بغية الدخول إلى السجن وإيصال كمية الممنوعات المضبوطة.
التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص”.
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