هذا ما قاله سلوم عن “دولرة الادوية”…

اعلن نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في بيان، أنّه “منذ الأمس توقّفت الشركات والمستودعات عن تسليم الأدوية للصيدليات بسبب إرتفاع الدولار الكبير وعدم صدور مؤشّر عن وزارة الصحّة”.
وأشار الى أنه” لطالما وقف في وجه مطالبة العديد بدولرة الأدوية، لأنه يعتبر ان الدواء ليس سلعة، بل هو مادة حياة او موت للمريض، ومن الإذلال إجبار المواطن او الصيدلي على إستجداء الدولار من صرافي السوق السوداء للحصول على الأدوية. ولكن اذا كان تسليم الأدوية مرتبط بذلك، فليكن طالما لم يُترك لنا خيار آخر”.
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