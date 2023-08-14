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هذا موعد وصول باخرة التنقيب عن النفط إلى البلوك 9
محلي
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الإثنين 14 آب 2023
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كتب وزير الاشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر منصة “إكس”: “سوف تقوم باخره التنقيب عن النفط والغاز بالتوجه مباشره الى البلوك رقم ٩ ومتوقع وصولها قبل ظهر الاربعاء ١٦ اب ٢٠٢٣”.

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