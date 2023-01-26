هذه التغريدة التي حذفتها أصالة!

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب حذفها تغريدة فسّرها الكثيرون بأنها تتعارض مع سلوك الفنانة المصرية أنغام في حفل توزيع جوائز الترفيه “جوي أووردز” Joy Awards.
وجاء في تدوينة أصالة: “بسّ لو الإنسان فينا بيقدر يقول شو لازم يقول (من وجهة نظره) كنّا كتير ارتحنا، بسّ للأسف أنا من الناس اللي الكلمه بتتفسّر عندهم تريليون تفسير، لذلك مارح أعطي رأيي بموقف بيدل على لؤم وتعالي وأنا اللي بتمنّى أضرب كفّين كلّ اللي بيفكّر حاله غير لأنّه ما حدا غير”.
وكانت أنغام قد تعرّضت لهجوم واسع بسبب ما قالته حين صعدت لتسلّم جائزة “الفنانة المفضلة” من الفنانَين السوريين سامر المصري وديمة قندلفت: “كنت منتظرة أبو ناصر (تركي آل الشيخ) يسلّمهالي”، وأضافت ضاحكةً: “بس مش مشكلة”.
وردّت أصالة في تغريدة لاحقة على تساؤلات متابعيها حول سبب حذف سابقتها: “قصّة بلا طعمة وفشّيت شوي خلقي ومافي داعي تبقى لأنّه المهم اليوم استنّونا بأحلى برنامج “سعودي آيدول” مع أحلى وأطيب لجنه وصنّاع وموهوبين”.
يُذكر أن خلافاً قديماً دبّ بين المطربتين أصالة وأنغام، حين تزّوجت الثانية من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي كان متزوجاً من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان، الزوج السابق للأولى.
المصدر: موقع “لها”
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