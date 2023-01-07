هذه تفاصيل وفاة وديع نجل الفنان جورج وسوف

توفي وديع وسوف، نجل الفنان جورج وسوف، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية أجراها مؤخرًا.
وعانى وديع من مضاعفات عملية تكميم المعدة وتغيير المسار والتي خضع لها في السابع والعشرين من شهر كانون الأول الفائت عام 2022 والتي خرج بعدها الى منزله قبل ان تتفاقم حالته أمس حيث أصيب بنزيف بالمعدة ليتم نقله الى المشفى وتم نقل الدم له قبل ان يتعرض لأزمة قلبية ويمكث في العناية المركزة بحالة حرجة جدا منذ يوم أمس حتى وفاته فجر اليوم.
وأفاد مصدر طبّي في مستشفى مار يوسف ـ الدورة لـ”النهار” أن الوفاة أعلنت قرابة الساعة 11 مساءً”، مضيفاً أنّ “وديع خضع منذ أكثر من أسبوع لعمليّة تكميم في المعدة”
ولفت أحد المقرّبين، إلى أنه “تعرّض لوعكة صحية مفاجئة في منزله وأغمي عليه، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى، إذ تبيّن وجود نزيف ما استوجب إدخاله في صورة عاجلة إلى العناية المركّزة للمباشرة بالإجراءات الطبيّة اللّازمة، وهو ما فسّر نشر الفنانة إليسا والإعلاميّة منى أبو حمزة طلباً بالمساعدة لتأمين وحدات دم في مستشفى مار يوسف، حيث يمكث وديع”.
وتواجدت عائلة وديع وأصدقاؤه بجانبه في المشفى حتى لحظة وفاته وفي مقدمتهم والده جورج وسوف ووالدته شاليمار وأشقائه.
وكان خبر تعرض وديع للازمة الصحية قد انتشر عقب تغريدة الفنانة اللبنانية إليسا حين طلبت التبرع بالدم بشكل عاجل ما أثار حالة من الخوف والقلق لدى المتابعين لتبدأ التعليقات والأخبار عن أن المريض الذي طلبت إليسا من أجله التبرع بالدم هو وديع نجل سلطان الطرب جورج وسوف.
أعلنت الحسابات الرسمية للفنان جورج وسوف مواعيد دفن ابنه الراحل وديع وسوف وكذلك مواعيد تقبل العزاء.
ونشرت الحسابات الرسمية لجورج وسوف مواعيد الدفن وتقبل العزاء حيث سيوارى وديع الثرى بمدافن عائلته في بلدة الكفرون في حمص وسط سورية وذلك يوم الأحد في الخامسة مساء بتوقيت دمشق، بعد أن يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في اليوم نفسه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا) في الأشرفية الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.
وتتقبل عائلة جورج وسوف التعازي اليوم السبت في الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت من الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت بيروت ولغاية السادسة مساء.
بينما تتقبل العائلة التعازي في بلدتهم الكفرون في كنيسة مار الياس أيام الأحد و الإثنين والثلاثاء فيما تعود العائلة لتقبل التعازي يوم السبت الرابع عشر من كانون الأول الجاري في الأشرفية ببيروت.
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