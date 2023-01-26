هذه هي تصاميم ايلي صعب لصيف 2023

تألقت مجموعة المصمم العالمي إيلي صعب الذي استمدّ إلهامه من خيوط ألوان الفجر،التي تتبدل من الأبيض والعاجي مروراً بالزهري والأزرق الثلجي، فلقد أطلق المصمم مجموعته في مقر Carre De Temple الفرنسي العريق واستخدم المصمم الغيبور والكريب الحريري، وطرز التول والموسلين على قاعدة نيود مبطنة، فأتت النتيجة رائعة ومتقنة على شكل فساتين بقصات أميرية أو طويلة ضيقة ومستقيمة من دون أن تلتصق بالقوام. ونسّق الكاب مع الزي على الأكتاف، كما استعان المصمم إيلي صعب بالريش لتتويج رقي الفساتين المطرزة بحرفية لامتناهية مع تطريز بالورود التي باتت هوية ملتصقة بالدار.
كما ركز المصمم اللبناني إيلي صعب في مجموعته الراقية لصيف 2023، على لون الأزرق الباستيل المائل الى الأخضر والذي رأيناه طاغياً في عروض اليوم الثالث من أسبوع باريس للموضة الراقية. لقد استعان بتطريز بالأحجار البراقة المعدنية بشكل عمودي وتبنى تسريحة للعارضات مينيمالية هي عبارة عن شينيون بسيط مشدود الى الوراء. وأتى المكياج النيود مكملاً لأناقة الفساتين.
المصدر: موقع “سيدتي”
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