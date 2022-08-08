هذه هي حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44 بينهم 15 طفلا، و4 نساء، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة المصابين إلى 360.
وافادت “روسيا اليوم” بان قطاع غزة كان قد تعرض منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات الحربية العديد من الغارات الجوية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.
وأدى العدوان الإسرائيلي إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، وإلحاق خسائر مادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.
في حين أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية.
وبوساطة مصرية، دخل الطرفان في هدنة مساء أمس ، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن “وقف إطلاق النار سرى ليلة أمس عند الساعة 23:30″، معربا عن شكره لمصر على جهودها التي أوصلت إلى هذه النتيجة.
كما أعربت حركة “الجهاد الإسلامي” عن “ترحيبها بالجهود والإعلان المصري”، مؤكدة “انضمامها لوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 11.30 من مساء أمس ، مع تأكيد حق الرد على أي عدوان صهيوني”.
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