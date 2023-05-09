هزة أرضية بقوة 4.2 درجات شرق حماة

أفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم، بأن هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر وقعت شرق حماة بـ 53 كم عند الساعة 6:52 صباحا، بحسب ما افدت وكالة “سانا”.
يأتي ذلك، غداة تسجيل المركز الوطني للزلازل أمس ، هزة أرضية قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، ضربت شمال غربي مدينة تدمر بـ 80 كم، شرق مدينة حماة بـ 75 كم عند الساعة 12.25.
وتتكرر الهزات الارتدادية في المنطقة عقب زلزالين مدمرين، فاقا بقوتهما 7 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من شباط الفائت جنوب تركيا، وطالت آثارهما بشكل مباشر الشمال السوري، حيث أسفرا عن آلاف الضحايا ودمار هائل بالمباني والبنى التحتية.
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