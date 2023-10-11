هزة أرضية تضرب الأردن بقوة 3.1 درجة

سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، جنوب مدينة العقبة.
وأفاد مدير المرصد غسان سويدان، بأن المواطنين شعروا بالهزة بحدود الساعة 2.34 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، مشيرا إلى أنها تعتبر ضعيفة وغير مؤثرة.
سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، جنوب مدينة العقبة.
وأفاد مدير المرصد غسان سويدان، بأن المواطنين شعروا بالهزة بحدود الساعة 2.34 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، مشيرا إلى أنها تعتبر ضعيفة وغير مؤثرة.
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