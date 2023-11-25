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هزة شعر بها سكان مدينة بيروت
متفرقات
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السبت 25 تشرين الثاني 2023
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شعر سكان مدينة بيروت بهزة أرضية منذ بعض الوقت، وأفادت المعلومات أن الهزة مصدرها قبرص.

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