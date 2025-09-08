“هستيريا” انتخابية في عكار!

يثير احتمال خوض وجوه جديدة السباق النيابي المقبل، قلقاً متزايداً لدى الفاعليات السياسية التقليدية في عكار، مع دخول أسماء شابّة المعترك السياسي من الباب الواسع.
هذا التطور المفاجئ أدّى إلى تسارع التحركات لعقد التحالفات وبلورة اللوائح، إلى جانب تشكيل الماكينات الانتخابية والاستفادة من خبرات ماكينة تيار المستقبل، ما دام رئيسها تحت “الحرم”. الدينامية السياسية الناشئة أدّت إلى “هستيريا انتخابية” لدى بعض النواب الحاليين والمرجعيات التقليدية التي تخشى خسارة نفوذها أمام وجوه صاعدة تسعى لفرض معادلة سياسية مختلفة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا