هكذا أجاب السيد على سؤال “رح يصير حرب؟”

كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة “أكس”:
تتكرّر مؤخراً التصريحات في لبنان التي يقولون فيها: لا نريد أن يورّطنا او يجرّنا حزب الله الى حرب ضد إسرائيل!! والكل، لبنانيون وعرب وأجانب، يسألون: رح يصير حرب من لبنان؟! الحرب ليست خياراً ولا نزهة ولا نزوة عند أي عاقل، الحرب إضطرار عندما تنعدم كل الخيارات الأخرى، والجواب على (“رح يصير حرب”؟)، لا تبحثوا عنه في لبنان، بل إبحثوا عن الجواب في إسرائيل وما قد تفعله إسرائيل، فهناك الجنون وهناك الغطرسة، ومن هناك تنشأ الاسباب التي قد تؤدي الى حرب …
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