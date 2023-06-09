هل أصبح واردا احتمال حصول أزعور على الـ65 صوتا؟ (البناء)

لفتت مصادر سياسية لـ”البناء” إلى أن “موقف اللقاء الديموقراطي ليس أكثر من مناورة، فرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط يدرك أن لحظة انتخاب الرئيس لم تحِن بعد وترشيح جهاد أزعور لعب في الوقت الضائع، فقرّر أن يبيع تأييد أزعور للمعارضة وللمسيحيين تحديداً، وبالتالي لن يدخل في معركة كسر الثنائي حركة أمل وحزب الله لاعتبارات سياسية وطائفية وأمنية”.
وعلمت “البناء” أن الـ 65 صوتاً لأزعور غير مضمونة وهناك الكثير من المعطيات والمستجدّات ستتغيّر حتى الجلسة.
ووفق حسابات الفريق الداعم لأزعور، كما علمت “البناء” فإن سليمان فرنجية سينال 45 صوتاً إلا إذا حصلت مفاجآت، أما أزعور فسيحصد ما بين 60 و65 من ضمنهم كتلة اللقاء الديموقراطي. وكشفت المعلومات عن ضغوط وعروض يتلقاها عدد من النواب المستقلين للتصويت لهذا المرشح أو ذاك.
وأوضحت مصادر التغيريين الداعمين لأزعور لـ”البناء” أننا “كنا سنعطل نصاب الجلسة لإسقاط صفقة فرنجية – نواف سلام، لكن أي جلسة تأخذ مسارها الطبيعي ومعركة انتخابية ديموقراطية فلن نعطل النصاب ولن نخرج من الجلسة، وسنذهب إلى الدورة الثانية، لكن الخوف من أن يذهب الثنائي أو أحزاب المعارضة لتعطيل النصاب”.
وفيما تتجه الأنظار إلى مواقف النواب الرماديين من تكتل الاعتدال والتغييريين والمستقلين، أشار عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب أحمد الخير، الى أننا “بلعنا اتفاق القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون لأنه أتى نتيجة اتفاق المسيحيين ولكن اليوم لا نريد تكرار الأمر عينه بل نسعى الى مرشح توافقي”.
ولفتت أوساط التكتل لـ”البناء” أن “التكتل سيحضر الجلسة ولن يصوّت لأي من المرشحين في الدورة الأولى، لكنه سيصوّت في الدورة الثانية وفق قناعاته السياسية ولن يفصح عن موقفه وسيبقيه سرياً، والموقف النهائي رهن التشاور بين التكتل وبانتظار نتيجة المشاورات الداخلية والخارجية”.
ولفت مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ”البناء” الى أن “تكتل لبنان القوي سيصوّت لأزعور، وجميع أعضاء التكتل سيلتزمون بموقف المجلس السياسي للتيار”، وتساءل: “لماذا يعتبر حزب الله أن أزعور هو مرشح تحدٍّ وهو وحركة أمل يطرحون فرنجية وأغلب المجلس النيابي يرونه مرشح تحدٍّ؟”، ويضيف: “حاولنا تقديم سلة أسماء للحوار مع الحزب للتوافق على مرشح لكن تمسك الحزب بفرنجية دفعنا للبحث عن خيارات أخرى وحصل تقاطع مع قوى المعارضة”.
في المقابل، لم تبرز أي إشارة على تراجع الثنائي أمل والحزب عن دعم ترشيح سليمان فرنجية، وحسمت كتلة الوفاء للمقاومة موقفها بأنّ “أعضاءها سيشاركون في الجلسة النيابية المقررة لانتخاب الرئيس يوم الأربعاء المقبل في 14 حزيران الحالي، وسيصوّتون لصالح المرشح الرئاسي سليمان فرنجية متمنين له الفوز وللبنان الاستقرار والنهوض”.
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