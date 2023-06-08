‫هل المُحليات الصناعية بديل صحي للسكر؟

عادة ما يتسبب تناول الكثير من السكريات والحلويات بالإصابة بزيادة الوزن والسمنة، وللتخلص من هذه المشكلة يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الاعتماد على المُحليات أو مواد التحلية الصناعية، والتي تعد مصطلحا عاما يضم أنواع المُحليات وبدائل السكر. وهنا يظهر التساؤل التالي: هل تمثل هذه المُحليات الصناعية بديلا صحيا للسكر؟
وللإجابة عن هذا الاستفسار أوضح شتيفان كابيش، الطبيب بعيادة الغدد الصماء والطب الأيضي بمستشفى “برلين شاريته”، قائلا “تمتاز المُحليات بأنها شديدة الفعالية، بمعنى أنها أحلى من السكر عدة مرات، ومن الناحية الكيميائية فإن المُحليات هي مجموعة متنوعة من المكونات والمواد، التي يتم تركيبها بشكل مختلف، كما أنها تتباين في طريقة عملها، حتى إن بعض هذه المُحليات طعمها مر، وبينما يتم امتصاص بعض هذه المحليات في الأمعاء، قد لا يتم امتصاص البعض الآخر”.
وأشارت كاترين بوتنير، من مركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فستفالن الألمانية، إلى أن المُحليات “تتمتع ببعض المزايا الصحية مقارنة بالسكر؛ حيث إنها لا تسبب تسوس الأسنان، فضلا عن أنها لا تحتوي على سعرات حرارية”.
واعتمد الاتحاد الأوروبي 12 نوعا من المُحليات، ومنها ”أسيسولفام كيه” (ورمزه E 950) و”أسبارتام” (E 951) و”سيكلامات” (E 952) و”سكرين” (E 954) و”ستيفيول جليكوسيدات” من ستيفا (E 960a).
وعلى الجانب الآخر فإن بدائل السكر عبارة عن كحوليات السكر، وأوضح الطبيب الألماني شتيفان كابيش ذلك بقوله “تمتاز بدائل السكر بتركيبة كيميائية متشابهة”. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي ثمانية أنواع من بدائل السكر مثل “الإريثريتول” (E 968) و”السوربيتول” (E 420) و”الإكسيليتول” (E 967).
وتتمتع بدائل السكر بنفس قدرة التحلية للسكر أو أقل منها، ولكن السعرات الحرارية بها أقل من السكر، ويستثنى من ذلك “الإريثريتول”؛ لأنه لا يشتمل على سعرات حرارية، وأضاف شتيفان كابيش “لا تتحلل هذه المادة في الأمعاء بواسطة البكتيريا، ولكن يتم امتصاصها بالكامل ويتم تصريفها عن طريق البول، كما يمكن استعمال مادة الإريثريتول في المخبوزات مثل السكر تماما”.
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