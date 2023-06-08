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‫هل المُحليات الصناعية بديل صحي للسكر؟
إقليمي/دولي
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الخميس 08 حزيران 2023
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عادة ما يتسبب تناول الكثير من السكريات ‫والحلويات بالإصابة بزيادة الوزن والسمنة، وللتخلص من هذه المشكلة ‫يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الاعتماد على المُحليات أو مواد التحلية ‫الصناعية، والتي تعد مصطلحا عاما يضم أنواع المُحليات وبدائل ‫السكر. وهنا يظهر التساؤل التالي: هل تمثل هذه المُحليات الصناعية بديلا ‫صحيا للسكر؟

‫وللإجابة عن هذا الاستفسار أوضح شتيفان كابيش، الطبيب بعيادة الغدد ‫الصماء والطب الأيضي بمستشفى “برلين شاريته”، قائلا “تمتاز المُحليات ‫بأنها شديدة الفعالية، بمعنى أنها أحلى من السكر عدة مرات، ومن الناحية ‫الكيميائية فإن المُحليات هي مجموعة متنوعة من المكونات والمواد، ‫التي يتم تركيبها بشكل مختلف، كما أنها تتباين في طريقة عملها، حتى إن ‫بعض هذه المُحليات طعمها مر، وبينما يتم امتصاص بعض هذه المحليات في ‫الأمعاء، قد لا يتم امتصاص البعض الآخر”.

وأشارت كاترين بوتنير، من مركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فستفالن ‫الألمانية، إلى أن المُحليات “تتمتع ببعض المزايا الصحية مقارنة بالسكر؛ ‫حيث إنها لا تسبب تسوس الأسنان، فضلا عن أنها لا تحتوي على سعرات ‫حرارية”.

واعتمد الاتحاد الأوروبي 12 نوعا من المُحليات، ومنها ‫”أسيسولفام كيه” (ورمزه E 950) و”أسبارتام” (E 951) و”سيكلامات” (E 952) و”سكرين” (E ‫954) و”ستيفيول جليكوسيدات” من ستيفا (E 960a).

‫وعلى الجانب الآخر فإن بدائل السكر عبارة عن كحوليات السكر، وأوضح ‫الطبيب الألماني شتيفان كابيش ذلك بقوله “تمتاز بدائل السكر بتركيبة ‫كيميائية متشابهة”. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي ثمانية أنواع من ‫بدائل السكر مثل “الإريثريتول” (E 968) و”السوربيتول” (E 420) و”الإكسيليتول” ‫(E 967).

‫وتتمتع بدائل السكر بنفس قدرة التحلية للسكر أو أقل منها، ولكن السعرات ‫الحرارية بها أقل من السكر، ويستثنى من ذلك “الإريثريتول”؛ لأنه لا يشتمل ‫على سعرات حرارية، وأضاف شتيفان كابيش “لا تتحلل هذه المادة ‫في الأمعاء بواسطة البكتيريا، ولكن يتم امتصاصها بالكامل ويتم تصريفها ‫عن طريق البول، كما يمكن استعمال مادة الإريثريتول في المخبوزات مثل ‫السكر تماما”.

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