هل تتذكرون مسلسل “جميل وهناء”؟ هكذا أصبحت هناء.. ستصدمون!

تصدرت الفنانة نورمان أسعد، بطلة مسلسل جميل وهناء، الجمهور بأول ظهور لها بعد غياب طويل، حيث كشفت صورة عن تبدل ملامحها.
ويعد هذا الظهور هو الأول لنورمان أسعد بعد أن أعلنت اعتزال العمل الفني قبل نحو 15 عامًا.
وتباينت التعليقات حول أحدث ظهور لنجمة مسلسل جميل وهناء، فبينما
اعتبر البعض أنه لا زالت تحتفظ بجمالها، رأى آخرون أنها تحولت تمامًا.
الجمهور بدوره علق على شكل نورمان وأكد أنها ما زالت غايةً في الجمال بينما تحدث البعض عن التغير في شكلها والذي كان سببه خضوعها لعمليات التجميل بعد أن تعرضت لحاد@ث سير سبب أضرارًا في أنفها وجبينها.
يذكر أن الجميلة السورية لها 5 أولاد، فتاة وحيدة تدعى “جودي” من زوجها الممثل السوري “أيمن زيدان” الذي تزوجته بعد الجزء الأول من مسلسل “يوميات جميل وهناء” إلا أن زواجهما انتهى بسرعة، وخلال تصوير الجزء الثاني من “جميل وهناء” عاد الثنائي لبعضهما وبقيا معًا لمدة 3 سنوات.
في عام عام 2004، تزوجت نورمان من المخرج العراقي عدنان إبراهيم وانفصلا بعد زواج دام لمدة عامين.
وفي عام 2007 تزوجت نورمان أسعد من رجل الأعمال والسياسي الكردي العراقي نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني وأنجبت منه أربعة أولاد ثم ټوفي قبل عامين.
خلال حياتها تعرضت الممثلة لحاډثي سير، الأول عام 1997 عندما انقلبت بها السيارة 7 مرات ونجت منه بأعجوبة، وفي العام التالي تعرضت لحاډث آخر أسفر عن إصابات قوية في وجهها أجبرتها على القيام بعمليات تجميل للأنف.
قرار الاعتزال جاء بعد زواجها الأخير لتنذر نفسها لزوجها وعائلتها وعلى الرغم من الشائعات التي جاء فيها أنها ستعود للفن، إلا أنه تم نفي الموضوع جملةً وتفصيلًا من قبل المقربين منها.
المصدر: ايام
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