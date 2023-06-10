هل ترتبط شاكيرا بسائق الفورمولا 1 لويس هاميلتون؟

كشفت مصادر مطّلعة عن علاقة جديدة تجمع بين النجمة الكولومبية شاكيرا وسائق الفورمولا 1 الشهير لويس هاميلتون.
وفي التفاصيل، أفاد مصدر مقرّب من الطرفين في حديث مع صحيفة “ People“، أنّ الثنائي في المراحل الأولى من المواعدة، وذلك بعدما رُصدا معاً في مناسبات عدّة.
ولفت المصدر: “إنّهما يمضيان وقتهما معاً، وهما في مرحلة يتعرفان فيها إلى بعضهما البعض. الأمر مسلٍ وممتع بالنسبة إليهما”.
تأتي هذه الأنباء بعدما حضرت شاكيرا (46 عاماً) سباق الفورمولا 1 الإسباني في برشلونة، حيث شارك هاميلتون في السباق، وقضيا بعض الوقت سوياً.
ووفق التقارير، خرج الثنائي لتناول العشاء مع مجموعة من الأصدقاء، الذين شاركوا صورة لجلستهم في حساباتهم على “إنستغرام”.
كما شوهدت النجمة الشهر الماضي وهي تتسكع مع هاميلتون ومجموعة من الأصدقاء، على متن قارب في ميامي، بعد حضورها سباق الـ” Grand Prix” لعام 2023.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا