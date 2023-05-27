هل تزوجت أنغام من شخصية خليجية معروفة؟!

نشرت الفنانة أنغام من خلال حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور من كليبها الأخير “سيبك انت”، للترويج للأغنية، إلا أنها استغلت الأمر في نفي شائعات ارتباطها بشخصية عربية مشهورة، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
أنغام علّقت على الصور برسالة أكدت من خلالها أنها أصبحت معتادة على الوحدة، مما يعني أنها غير مرتبطة حالياً، حيث قالت: “إحساس الوحدة الإجباري بقى هو الإيد اللي تطبطب… بقى ونسي وصاحبي وهو الحاجة الباقية لي… سيبك أنت”.
وكان مصدر مقرّب من الفنانة أنغام قد نفى كل ما تردد من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن زواجها من شخصية خليجية شهيرة، مؤكداً أن أنغام لا تلتفت إلى مثل هذه الأقاويل التى ربما تكون مفبركة، لأن أخلاقها تجعلها تلتزم الصمت وعدم الدخول في خصومة مع أي شخص أو جهة.
وأضاف المصدر أن أنغام قد تصدّرت “تريند” مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية بالحفل الذي أحيته أخيراً على مسرح أرينا دبي، وشهد وقوف العديد من كبار الشخصيات في العالم العربي وآلاف الجمهور من مختلف الجنسيات في ختام وصلتها الطربية، لتحيتها بعاصفة من التصفيق امتدت لدقائق… وهو ما أثار الغيرة الفنية لدى الكثير من النجمات اللاتي يحلمن بأن يصلن إلى المكانة التي حققتها أنغام في الوطن العربي.
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