هل تعرّض جورج وسوف لحادث سير؟

بعد انتشار خبر تعرّض الفنان جورج وسوف لحادث سير عند طريق البداوي في شمال لبنان مساء أمس ونجاته منه، أكّدت صحيفة “النهار” ان نبأ الحادث هو إشاعة كاذبة، وأنّ الفنان بألف خير، مشيرةً الى ان ما حصل معه مجرّد عطل في السيارة اضطرّ ركّابها الى ركنها جانبًا لمعالجة الخلل فيها.
وكانت صفحة “المنية” قد اشارت بأنّ أحد إطارات سيارة الوسوف قد انفجر ما استدعى معالجته من دون ان يصاب احد من الركّاب بأذى.
وهذه ليست المرّة الاولى التي تلاحق فيها الاشاعات جورج وسوف حينًا من خلال دخوله المستشفى، وحينًا يريد اعتزال الفن وحينًا انه توفي. ودائمًا ما يلتزم الوسوف الصمت ويكذّب الاشاعات من خلال ظهوره المتكرر عبر حساباته على مواقع التواصل.
المصدر: بصراحة
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا