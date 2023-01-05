هل تكون فيروز مفاجأة موسم الرياض في السعودية؟

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع فيديو صغير للسيدة فيروز من إحدى حفلاتها وهي تغني على المسرح أغنية “الوداع” التي كتب كلماتها ولحنها ووزعها الفنان زياد الرحباني.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، حيث راح البعض يتساءل هل من الممكن ان تشارك السيدة فيروز بموسم الرياض؟ هل ستعود “جارة القمر” لتطّل من جديد على جمهورها الذي تغيب عنه منذ سنوات طويلة خاصة أن آخر ظهور لها على المسرح كان في عام 2011 في هولندا، ضمن فاعليات مهرجان “هولندا فيستيفال” حيث نفدت التذاكر فور صدورها، بعدما شهد الحفل اقبالاً غير عاديًا من الجالية العربية.
فهل تكون فيروز المفاجأة غير المتوقعة ضمن موسم الرياض؟
الجدير ذكره، أنه سبق وأقيم قبل أيام ليلة تكريمية خاصة لأعمال العملاق الراحل الياس الرحباني، احيا الفنان غسان الرحباني وفرقته الاوركسترالية الفيلهرمونية والفنانين جيلبير جلخ ورانيا الحاج ليلة فنية حملت عنوان “رحبانيّات” على مسرح أبو بكر سالم، ضمن حفلات موسم الرياض وذلك تحت اشراف المخرج كميل طانيوس.
المصدر: بصراحة
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