هل تُسجن شاكيرا 8 سنوات؟

أفادت صحيفة “الباييس” الإسبانية، اليوم، بأنّ مدّعياً عامّاً طالب بمعاقبة النجمة الكولومبية شاكيرا بالسجن ثماني سنوات.
وأضافت الصحيفة أن المدعي العام طالب أيضًا بإلزام شاكيرا على دفع غرامة تتجاوز 23 مليون يورو (23,51 مليون دولار) في قضية احتيال ضريبي متهمة فيها بالتقاعس عن دفع 14,5 مليون يورو.
ورفضت نجمة البوب هذا الأسبوع تسوية عرضها عليها مكتب المدعي العام لإغلاق القضية المتهمة فيها بالتقاعس عن سداد الضرائب في الفترة من 2012 و2014، وهي فترة تقول شاكيرا إنّها لم تكن تقيم فيها في إسبانيا.
المصدر: بتجرد
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