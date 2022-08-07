هل زار مسؤول خليجي “رفيع” بيروت سرا للقاء مسؤولين في “الحزب”؟

يبدو أن احتمالات الحرب بين لبنان وإسرائيل، انخفضت بعدما بعثت تل أبيب رسائل مباشرة وغير مباشرة، باستعدادها لحل قضية ترسيم الحدود البحرية وإعطاء لبنان الحقوق التي يطالب بها، خصوصاً بعد زيارة مسؤول عربي رفيع المستوى لبيروت حاملاً «رسالة تهدئة».
وتقول مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن «موفد دولة خليجية زار مسؤولين من حزب الله حاملاً رسالة مفادها بأن تل أبيب وافقت على جميع طلبات لبنان وأنها لا تريد الحرب. إلا أنها تطلب بمنحها بعض الوقت لإنجاز الانتخابات الإسرائيلية».
وتوضح المصادر أن «الموفد العربي أكد أن أي قرار تتخذه إسرائيل اليوم وقبل الانتخابات سيساهم برفع أسهم بنيامين نتنياهو ويعيده إلى السلطة.
وعندها لن تعطي إسرائيل أي تنازل وتذهب الأمور نحو التأزم واحتمالات الحرب سترتفع».
وكشفت أن «رد حزب الله أتى حازماً»، لافتة إلى أن «الانتخابات الإسرائيلية لا تعني الحزب، وهوية رئيس الوزراء المقبل لن تغير شيئاً في الإنذار الذي وجهه الحزب وأن المهلة الأخيرة المعلنة تبقى كما هي، وتالياً فإن حزب الله مصمم على تنفيذ تهديداته أكثر من أي وقت مضى».
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