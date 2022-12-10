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هل هو مونديال المفاجأت؟ ماذا يقول مدرب نادي الحكمة بول رستم؟
نبض بيروت
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السبت 10 كانون الأول 2022
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هل هو مونديال المفاجأت؟ ماذا يقول مدرب نادي الحكمة بول رستم؟

نبض بيروت مع مدرب فريق الحكمة بول رستم

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