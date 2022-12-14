هل يستثني ماكرون لبنان من جولته العربية؟ (اللواء)

في حين يزور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قطر اليوم، لحضور مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب المغرب ويلتقي عددا من كبار المسؤولين القطريين لبحث اوضاع المنطقة ومنها لبنان، ذكرت معلومات “اللواء”، انه سقوم بجولة في المنطقة العربية قد يستثني منها لبنان، حيث يزور اعتباراً من الثامن عشر من الجاري بعض العواصم العربية من بينها مصر والامارات والاردن، حيث يشارك في عمّان في “مؤتمر بغداد -2” الذي يعقد بمبادرة منه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم 20 الشهر الحالي ويغادر في اليوم التالي.
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