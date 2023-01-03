هل يستغل ميقاتي موقف التيار لتعليل الدعوة الى جلسة حكومية جديدة؟ (الديار)

رجحت مصادر مطلعة لـ”الديار”، ان يستغل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حملة التيار الوطني الحر في ملف الكهرباء لتعليل الدعوة الى الجلسة الجديدة، حيث سيكون البند المتعلق بسلفة الخزينة للكهرباء الموضوع الرئيسي، اضافة الى ملف النفايات، إلا أن الأمور لم تحسم بعد، وقد تتبلور مع الاجتماع المرتقب بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي خلال الساعات المقبلة، حيث سيبلغه بموقف “الثنائي الشيعي” من الدعوة، خصوصًا ان حزب الله لا يزال يفضل حصول تفاهم بين ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ولا يشجع على التصعيد، لكن الامور لا تزال غير محسومة، وقد يكون لدى أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الليلة اجوبة واضحة حيال هذه المسألة.
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