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هل يفاجئ بري الجميع ويمتنع عن الترشح لرئاسة المجلس؟
حوار اليوم
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الخميس 19 أيار 2022
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هل يفاجئ بري الجميع ويمتنع عن الترشح لرئاسة المجلس؟

حوار اليوم مع المحلل السياسي فيصل عبد الساتر

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