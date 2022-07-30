هل يفكر البابا بالتنحي؟￼

أقر البابا فرانسيس، الذي ترغمه آلام شديدة في الركبة على التنقل على كرسي متحرك، أنه لم يعد بإمكانه السفر بالوتيرة السابقة، مشيرًا أيضًا إلى إمكانية تنحيه.
وقال الحبر الأعظم في الطائرة التي تقله من كندا عائدًا إلى روما: “لا أعتقد أنه يمكنني الإبقاء على وتيرة السفر نفسها”.
وأضاف: “أعتقد أن في عمري، ومع هذه الحدود، يجب أن أدخر قوتي قليلًا لأتمكن من خدمة الكنيسة، أو على العكس من ذلك، أفكر في إمكانية التنحي جانبًا”.
وتابع البابا: “بكل صدق هذه ليست كارثة. يمكن تغيير البابا. إنها ليست مشكلة. لكنني أعتقد أنني يجب أن أحد من جهودي”.
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