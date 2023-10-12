هل ينقطع القمح عن لبنان؟

طمأن نقيب أصحاب الافران في جبل لبنان أنطوان سيف، في حديث إذاعي، إلى ان القمح متوفر في لبنان لنحو شهرين وان الشاحنات ستصل تباعاً، موضحاً “ألّا خوف من انقطاعه إلّا في حال فُرض حصار بحري على البلاد على غرار ما حصل في غزة، ولكن الاحتياط واجب”.
وعن افتقاد الاهراء لتخزين كميات القمح، شدد سيف على وجوب بناء اهراء جديدة في مناطق عدة في بيروت والشمال والجنوب، تحسباً لأي طارئ.
وختم مؤكداً أن القطاع الخاص على كامل الجاهزة للتدخل للقيام بذلك في حال غياب الإمكانيات لدى الدولة اللبنانية.
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