موقع البرامج
نشرات الأخبار
هوكستين سلم لبنان إحداثيات خط العوامات البحرية
محلي
|
الأحد 11 أيلول 2022
Post Views: 225

كشف مصدر مطلع، أن “المبعوث الأميركي لترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين سلم لبنان اليوم إحداثيات خط العوامات البحرية”.
ولفت المصدر، إلى أن “هذه الإحداثيات تشكل النقطة الأخيرة التي يتم التفاوض عليها، وذلك تحضيرًا لإرسال عرضه الكامل الأسبوع المُقبل”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com