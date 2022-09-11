هوكستين سلم لبنان إحداثيات خط العوامات البحرية

كشف مصدر مطلع، أن “المبعوث الأميركي لترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين سلم لبنان اليوم إحداثيات خط العوامات البحرية”.
ولفت المصدر، إلى أن “هذه الإحداثيات تشكل النقطة الأخيرة التي يتم التفاوض عليها، وذلك تحضيرًا لإرسال عرضه الكامل الأسبوع المُقبل”.
كشف مصدر مطلع، أن “المبعوث الأميركي لترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين سلم لبنان اليوم إحداثيات خط العوامات البحرية”.
ولفت المصدر، إلى أن “هذه الإحداثيات تشكل النقطة الأخيرة التي يتم التفاوض عليها، وذلك تحضيرًا لإرسال عرضه الكامل الأسبوع المُقبل”.
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