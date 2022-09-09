هوكستين من بعبدا: أحرزنا تقدماً ومتفائل في الوصول الى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية

اعلن الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكستين بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا انه “متفائل في الوصول الى اتفاق” حول ترسيم الحدود وان “هناك تقدماً في هذا المجال”.
وكان السيد هوكستين وصل الى قصر بعبدا في الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة واستهل لقاءاته في لبنان باجتماع رأسه الرئيس عون وحضره عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب، والوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمستشاران رفيق شلالا واسامة خشاب.
وحضر عن الجانب الاميركي القائم بأعمال السفارة الاميركية في بيروت السيد ريتشارد ميكايلس Richard Michaels وكبيرة مستشاري هوكشتاين لمفاوضات الحدود البحرية ورئيس الوحدة الاقتصادية في مكتب شؤون الشرق الادنى السيدة نادين زعتر، ومديرة الشؤون عبر الوطنية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجلس الامن القومي الاميركي السيدة ليندسي ميريل، ونائب مستشار الشؤون السياسية الاقتصادية في السفارة الاميركية في بيروت آمي سميث.
وخلال اللقاء عرض هوكستين على الرئيس عون نتائج الاتصالات التي اجراها مع الجانب الاسرائيلي وبعض النقاط المتعلقة بالمفاوضات . كما استمع هوكشتاين الى وجهة نظر لبنان حيال بعض النقاط التي يجري البحث في شأنها.
وبعد اللقاء ادلى هوكستين بتصريح مقتضب قال فيه: “كان اجتماعاً ممتازاً وأعتقد أننا احرزنا تقدماً جيداً في هذا المجال، وسأواصل جولتي على المسؤولين الرسميين، على ان أدلي بالمزيد حول هذا الموضوع بعد الانتهاء من لقاءاتي . وأنا ممتن للرئيس عون على استقباله لي وعلى المناقشات التي اجريناها خلال الاجتماع ومتفائل في الوصول الى اتفاق “.
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