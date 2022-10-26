هوكشتاين سيلتقي الرئيس عون غدا… ماذا في التفاصيل؟ (الجمهورية)￼

على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وعشيّة زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت التي سيصلها مساء اليوم، التقى هوكشتاين الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ في واشنطن قبل لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن وبحث معه في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قبل يومين من توقيعه المقرر غداً في مقر قيادة قوات “اليونيفيل” في الناقورة.
وقال بيان صدر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي “انّ هرتسوغ بدأ زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة اليوم (أمس) باجتماع مع كبير مستشاري الولايات المتحدة لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين، الذي كلفته إدارة بايدن الوساطة في المحادثات الإسرائيلية ـ اللبنانية في شأن قضية الحدود البحرية”.
وفي معلومات “الجمهورية” انّ هوكشتاين سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح غد ليسلّمه نص الوثيقة التي سيُصار الى توقيعها بعد ظهر اليوم عينه في الناقورة في لقاءٍ منفصل بين الوفد اللبناني، بمعزل عن لقاء مُماثل بين هوكشتاين والجانب الإسرائيلي.
وعلمت “الجمهورية” ان لبنان لا يزال ينتظر مستوى التمثيل الإسرائيلي من اجل ان يشكّل وفده الى حفلة توقيع الوثائق، وانّ هناك مُتسعاً من الوقت لترتيب المهمة.
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