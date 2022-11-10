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هوكشتاين يطمئن: اسرائيل ستلتزم باتفاق الترسيم
محلي
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الخميس 10 تشرين الثاني 2022
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اكد الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين انه واثق من أن إسرائيل ستواصل الامتثال لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مشددا على ان شركات الغاز ستبدأ العمل بعد الاتفاق وسيتدفق الاستثمار الأجنبي إلى لبنان لتعزيز ازدهاره.
وفي حديث الى قناة الجزيرة وصف الاتفاق بالتاريخي الذي يحقق رغبة البلدين ويعزز الأمن في المنطقة نظرا لوجود حدود بحرية نهائية بينهما.
غير انه اعتبر ان الاتفاق لا يحل النزاعات بين لبنان وإسرائيل ولا ينهي التوتر بين حزب الله وجيش العدو الإسرائيلي.

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