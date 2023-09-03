هيئة إدارية جديدة بالتزكية لنادي قرطبا الثقافي الرياضي الإجتماعي

جونية – عقدت الجمعية العمومية لنادي قرطبا الثقافي الإجتماعي الرياضي في قرطبا، جمعية عمومية في حضور الأعضاء. بعدها تلا عضو الهيئة العامة للنادي القاضي كوبرت عطية البيان الإداري والمالي للنادي، وتم إنتخاب هيئة إدارية جديدة بالتزكية مؤلفة من 22 عضوا، وتضم: جوزف القسيس، طانيوس الياس مرهج، إيلي طانيوس صعب، أندريه أنطوان فرنسيس، اسكندر ريمون شليطا، روجيه الياس السخن، جورج طانيوس كرم، فادي يوسف القسيس، أرزة نجوى سلوم البيروتي، جورج يوسف البعيني، أنطوني جورج كرم، أنطوني بربر الخوري، جو شربل شليطا، سينتيا عصام كرم، مايان طانيوس ناصيف، فريد ناجي البيروتي، إيليو إيلي الخوري، كارل الياس كرم، ماري كوبرت عطية، جو طوني شرفان، سيرج سركيس عطالله، وانطونيلا بشارة حتي.
وبعد فوزها بالتزكية، جددت الهيئة الإدارية إنتخاب جورج كرم رئيسا للنادي وطانيوس الياس مرهج نائبا للرئيس.
وألقى كرم بعد انتخابه كلمة أكد فيها أن “يده ممدودة لجميع فاعليات وأبناء بلدة قرطبا من ضمن كرامة الهيئة الإدارية”،داعيا إلى “إبعاد السياسة عن النادي”، أملا أن “تكون الإنطلاقة الجديدة للهيئة محطة لإحداث نهضة جديدة وإسترجاع أمجاد النادي على الصعد الرياضية والثقافية والنشاطات الإجتماعية وإحياء الأعياد السياحية”.
من جهته، هنأ القاضي عطية الهيئة الجديدة للنادي على فوزها بالتزكية، ما يحملها مسؤولية كبيرة أمام أبناء بلدة قرطبا الذين منحوها الثقة أنها ستكون على قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها”.
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