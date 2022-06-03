هيئة ادارة السير: في هذه الأيام سيتم الكشف على الآليات والمركبات والدراجات النارية

اعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات في بيان انه “يتم الكشف على الآليات والمركبات كافة ما عدا الدراجات النارية ايام الخميس والجمعة من كل اسبوع على ان يخصص نهار الاثنين من كل اسبوع للكشف على الدراجات النارية،اما في ما يتعلق باصدار رخص السير ، فسوف يتم منح كل رخص السير نهار الاثنين المقبل للمعاملات كافة التي سبق ان تم استيفاء رسمها في صناديق المالية وذلك لدى مراكز اصدار المستندات الامنة في الاقسام والفروع كافة، ويجري العمل نهار الثلاثاء والاربعاء كالمعتاد لاستكمال كل المعاملات باستثناء الكشف الميكانيكي”.
واشار البيان الى” اجراء امتحانات السوق للطلبات التي سبق ان جرى قطع ايصالات التعيين العائدة لها مع امكان قطع ايصالات التعيين المعجل التي ستجري امتحاناتها نهار الخميس من الاسبوع الحالي وذلك في اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات كافة”.
وستصدر الهيئة بيانا لاحقا حول عمل الاسابيع القادمة تبعا لتوفر المستلزمات اللازمة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا